حياتنا في مهب الدولار
الخارجية السورية تدعو الرأي العام العالمي للتحرك ضد ممارسات تركيا في سورية
تفاصيل المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب
سخونة على جبهة تل تمر: مفاوضات بالنار بين تركيا و«قسد»
لافروف: انسحاب المسلحين الأكراد انتهى عملياً من الشمال السوري
الأزمة اللبنانية وسعر صرف الليرة السورية
الجيش يخوض معارك عنيفة على محور «المشيرفة» بريف ادلب.. ويدمي «أجناد القوقاز»
عودة مئات المهجرين بفعل الإرهاب إلى ريف دير الزور الشرقي
هجوم عنيف للاحتلال التركي على شمال الرقة.. وآخر معاكس لـ«قسد» لاستعادة صوامع «شركراك»
دوريّات روسيّة ــ سوريّة في محيط تل تمر
تعزيزات ضخمة إلى ريف حماة الغربي لإطلاق معركة واسعة تجاه ريف إدلب
الدفاعات الجوية تعترض صواريخ معادية استهدفت محيط مدينة دمشق وتدّمر معظمها
كلُّ روايات الحرب السورية حتى الآن، لم تكن صحيحة
تواصل المعارك حول تلّ تمر: ضغوط تركية لتحسين الاتفاق؟
الجيش يستعيد السيطرة على محطة «تشرين»

الدولار يتجاوز 760 ليرة في الأسواق السورية

وصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية «السوداء» إلى مستوى 760 ليرة، مرتفعاً بأكثر من 100 ليرة، أي بنسبة تزيد على 15 بالمئة، منذ إطلاق مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة قبل نحو الشهر والنصف، بوجود أسعار صرف عديدة، وبعضها يتجاوز مستوى 760 ليرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الوسط التجاري التعليمات الجديدة التي يعمل عليها مصرف سورية المركزي لتمويل إجازات الاستيراد عن طريق صندوق المبادرة، والتي لم يصرّح عنها المصرف حتى تاريخه، لا بالنفي، ولا بالإثبات، علماً بأن المصادر في وسط الأعمال تؤكد أن التعليمات سوف تصدر قريباً.