الدولار يتجاوز 760 ليرة في الأسواق السورية

وصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية «السوداء» إلى مستوى 760 ليرة، مرتفعاً بأكثر من 100 ليرة، أي بنسبة تزيد على 15 بالمئة، منذ إطلاق مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة قبل نحو الشهر والنصف، بوجود أسعار صرف عديدة، وبعضها يتجاوز مستوى 760 ليرة.



يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الوسط التجاري التعليمات الجديدة التي يعمل عليها مصرف سورية المركزي لتمويل إجازات الاستيراد عن طريق صندوق المبادرة، والتي لم يصرّح عنها المصرف حتى تاريخه، لا بالنفي، ولا بالإثبات، علماً بأن المصادر في وسط الأعمال تؤكد أن التعليمات سوف تصدر قريباً.