الدولار واصل ارتفاعه «الطفيف» وسط توقعات بالاستقرار

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، بنحو 5 ليرات سورية، مقارنة بالأسبوع السابق، ليتراوح بين 525 و529 ليرة سورية في السوق «السوداء».



وبينت مصادر في سوق الصرف أنه لا طلب كبيراً على الدولار في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن أسباب هذا التذبذب في سعر صرف الدولار يعود مؤخراً إلى تغطية طلبات استيراد بعض المواد الأساسية، وأنه يتوقع استقرار سعر الصرف دون وجود قفزات في السعر.



من جهتهم، رأى خبراء اقتصاديون أنه لا طلب على الدولار في السوق حالياً لتمويل المستوردات، وأن المدخر تحول اليوم إلى مضارب، لأن الادخار في المصارف لاقى عوائق نتيجة القيود على قبول الودائع أحياناً.ولفتوا إلى أنه خلال الفترة القادمة إذا لم يشهد الدولار انخفاضاً في سعر صرفه، فسيكون هناك استقرار إلى حد ما قرب مستوياته الحالية، ومن غير المتوقع أن يصل إلى حدود 550 ليرة سورية.