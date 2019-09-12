الدولار و الذهب في سورية يستمران بالتراجع.. وشركات الصرافة تنفي تدخلها بالسوق

واصل سعر صرف الليرة السورية ارتفاعه في السوق الموازية لليوم الثالث على التوالي، رغم عدم وجود تدخل من قبل شركات الصرافة والذي روجت له إحدى صفحات "الفيسبوك" المختصة بسعر الصرف.



وأكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة، عدم إتاحة بيع الدولار للمواطنين بأي سعر، نافيين ما يتم ترويجه عبر إحدى صفحات "الفيسبوك"، مشيرين إلى أنه لم تصدر أي تعليمات جديدة من "مصرف سورية المركزي" بهذا الخصوص.



بدأ سعر صرف الدولار في السوق الموازي ينخفض منذ يوم الثلاثاء 10/9/2019، حيث بيّن رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" غسان جزماتي أن الجمعية تأخرت بإصدار السعر يوم الأربعاء حتى الساعة 12 ظهراً للتأكد من سعر الصرف، وتم تسعير الذهب على 620 ليرة للدولار الواحد.



ورغم تسعير الجمعية لمبيع غرام الذهب عيار 21 بـ26 ألف ليرة، فإن السعر استمر بالانخفاض خلال اليوم مع تراجع سعر الدولار، ليشير أحد الصاغة إلى وصول سعر الغرام لنحو 23 ألف مساء أمس الأربعاء.

وأكدت مصادر مختصة بسعر الصرف (لم تكشف عن اسمها)، أن "مصرف سورية المركزي" وبعض الجهات المعنية، قامت صباح الأحد الماضي بإجراءات منظمة لضبط السيولة النقدية في السوق، من دون ضخ دولار واحد



الاقتصادي