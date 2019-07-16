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الدولار خارج صفقات مليارية بين روسيا والهند

اتفقت روسيا والهند على اعتماد عملتيهما الوطنيتين بدلاً من الدولار في صفقات أسلحة تقدر بالمليارات، لتجنب المخاطر الناشئة عن العقوبات الأميركية وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وحسب الوكالة، نقلاً عن مصادر لها، فإن الهند ستتمكن بفضل هذا الترتيب من سداد الدفعة الأولى من ثمن سفينتين حربيتين تبنيهما روسيا للهند، حسبما قال مصدران مطلعان على المسألة في نيودلهي، على حين قال آخر في موسكو على علم بالتحضيرات، إن عقود الدفع سيتم تنفيذها بالروبل والروبية.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الآلية الجديدة قد تفتح المجال أمام عقود أسلحة بمليارات الدولارات لتنفيذها بالعملات الوطنية، حيث إن صادرات روسيا من الأسلحة بلغت العام الماضي 19 مليار دولار.

وتضغط الولايات المتحدة دون جدوى على الهند لإلغاء صفقة بأكثر من 5 مليارات دولار لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسي «إس-400»، والتي من المخطط توريدها بعد عام 2020.

من جهة أخرى أجرت سفن أسطول منطقة بريموري الروسية مناورات تكتيكية لأسطول المحيط الهادئ في مياه بحر اليابان، وأصابت هدفا بحريا يحاكي سفينة عدو مفترض باستخدام صواريخ «موسكيت» المجنحة.

وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية حول أسطول المحيط الهادئ، بأن صاروخين مجنحين أطلقا من المدمرة «بيستري» وقارب الصواريخ «أر-24»، أصابا بدقة هدفاً مفترضاً يتمثل في هيكل سفينة كبيرة على بعد أكثر من 60 كيلومترا.

 

 


وكالات