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الدولار بين 462 و467 ليرة في «السوداء» و«مداد»: الدعم من الحوالات

يشهد سعر صرف الليرة السورية استقراراً نسبياً بين مستوى 462 و467 ليرة سورية، في تعاملات السوق الموازية «السوداء» التي تستقطب النسبة الأكبر من التعاملات.

من جانبه بين مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» أن الليرة تتلقى الدعم من الاستقرار النسبي في حجم الحوالات الواردة من الخارج ومن تحسن أداء القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والخدمات والتجارة الخارجية والتي تتجلى في زيادة عدد المعارض الدولية المقامة والوفود الاقتصادية التي تزور البلاد. إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأميركي/ الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد تحسن خلال الأسبوع، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 574 ليرة سورية في نهاية الأسبوع مقارنة مع مستوى 583 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 1.54 بالمئة. كما ارتفعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 1.17 بالمئة، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 535.26 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الماضي مقابل مستوى 541.6 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

وفي سياق آخر، بين مصرف سورية المركزي أنه قام بتبديل أموال مشوهة للمواطنين بقيمة 4.769 ملايين ليرة سورية منذ بداية العام الجاري 2018 من أصل طلبات مقدمة لاستبدال مبالغ بقيمة 5.514 ملايين ليرة سورية، إذ تراوحت المبالغ المطلوب استبدالها بين 500 ليرة و1.6 ملايين ليرة، لأسباب متعددة أبرزها الحريق بالمدفأة وبماس كهربائي ولتعرضها للرطوبة أو التلف بسبب القوارض.

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