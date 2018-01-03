الدولار «الأسود» فوق «الرسمي» بـ8 بالمئة

شهدت أسواق الصرف خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، ملامساً مستوى 470 ليرة في بعض المحافظات، ومسجلاً سعر 465 ليرة كوسطي للتعاملات في السوق السوداء بدمشق، أي مرتفعاً بأكثر من 8 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي (434 للحوالات) وذلك رغم ازدياد حجم الحوالات الواردة من الخارج بمناسبة الأعياد السنوية ورأس السنة.

مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عزا هذا الواقع إلى حدوث ارتفاع في الطلب على الدولار الأميركي بفعل عمليات المضاربة التي تقوم بها مجموعة من كبار المتعاملين في السوق. وقلة المعروض من القطع الأجنبي في السوق الموازية نتيجة لتطبيق القرار 1602 الصادر عن المصرف المركزي الذي حرم السوق السوداء من كميات كبيرة من القطع الأجنبي. إضافة لتوقعات المتعاملين بتسجيل الليرة السورية المزيد من التراجع في الفترات القادمة، في حين لم تصدر السلطات النقدية أي تصريحات أو إجراءات تدخلية في السوق من شأنها أن تسهم في تثبيط هذا التراجع.