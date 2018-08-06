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الدكتور نضال الصالح يوقع كتابه “حكاية القارئ دراسات في القصة السورية” في معرض الكتاب

وقع الأديب الدكتور نضال الصالح ضمن فعاليات معرض الكتاب الـ30 بمكتبة الأسد الوطنية كتابه الصادر حديثا “حكاية القارئ” دراسات في القصة السورية” وذلك في جناح دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر.


ويعرض الكتاب في 215 من القطع الكبير عبر ثلاثة فصول دراسات تتناول خمس تجارب قصصية سورية مهمة بعضها مغمورة إضافة إلى اتجاهات القص السوري وتحولاته في الثمانينيات والتسعينيات مع دراسة لمجموعات قصصية ينتمي كتابها إلى مراحل مختلفة مع معجم للقاصين السوريين.


وحول كتابه قال الصالح“حكاية القارئ يتناول عددا من الشخصيات الأدبية التي تمتلك مواهب كبيرة ولم يسلط الضوء عليها مع تقديم قراءات في حياتها الأدبية بشكل منهجي يؤدي إلى خدمة الثقافة السورية والعربية”.


وحول مشاركة اتحاد الكتاب العرب في معرض الكتاب بين الصالح أن الاتحاد شريك في كل ما يساهم بالتنمية الثقافية وبتقديم الكتاب الذي يؤدي دورا فكريا ووطنيا مهما على كل الأصعدة والمواضيع والأفكار.


وصدر للصالح 18 كتابا في القصة القصيرة والرواية والنقد والبحث الأدبي والنصوص النثرية إضافة الى 12 كتابا بالاشتراك مع آخرين.

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