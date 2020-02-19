الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "حميميم" تتصدى لأهداف معادية

تصدت الدفاعات الجوية المكلفة بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، لمجموعة من الأهداف المعادية التي حاولت الاقتراب من المنطقة.



وقال مصدر ميداني في مدينة اللاذقية إن الدفاعات الجوية أسقطت مجموعة من الصواريخ التي تم إطلاقها من مناطق سيطرة المسلحين الصينيين بريف المحافظة الشمال الشرقي.



من جهته، قال مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك" إن عدة قذائف صاروخية أطلقت من مناطق انتشار الفصائل المسلحة الإرهابية بريف اللاذقية الشمال الشرقي.



وأشار المصدر إلى أن القذائف الصاروخية استهدفت القرى والبلدات القريبة من قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.



وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة تمكنت من إسقاظ جميع الأهداف بشكل كامل، دون تسجيل أية أضرار تذكر.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2019 أن وسائط الدفاع الجوي أبطلت مفعول نحو 120 طائرة مسيرة للإرهابيين حاولت مهاجمة قاعدة حميميم في غضون عامين.