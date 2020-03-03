الدفاعات الجوية في حميميم تتصدى لاعتداء جديد من قبل المجموعات المسلحة

تصدت الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم، لعدد من الطائرات المسيرة في ريف اللاذقية حاولت الاقتراب من القاعدة.



وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن مضادات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة “حميميم” العسكرية أطلقت صواريخها باتجاه أهداف معادية حاولت الاقتراب من القاعدة العسكرية عبر الريف الشمالي الشرقي لمدينة اللاذقية.



وأكدت الوكالة أن مصدر الاعتداءات هو المجموعات المسلحة، في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حيث تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاطها جميعاً قبل وصولها إلى هدفها ودون تسجيل أي أضرار تذكر في المناطق التي سقطت فيها.

وكانت قاعدة حميميم قد تعرضت لاعتداء من قبل المجموعات المسلحة في 19 شباط الفائت، وذلك في ظل اعتداءاتهم المتكررة.



ويتزامن هذا الاعتداء مع الطلبات التي توجهها تركيا لوقف إطلاق النار في إدلب، وإيقاف الجيش السوري وروسيا عن استهداف المجموعات المسلحة.