الدفاعات الجوية تصدّ طائرات استطلاع إسرائيلية

تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري مساء أمس، لطائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء السورية فوق محافظة القنيطرة، وأجبرتها على المغادرة.

وجاء هذا التطور في وقت أكدت فيه دمشق استعداد قواتها للتصدي لأيّ خروقات إسرائيلية أو غير إسرائيلية.

وجاء هذا التطور في وقت أكدت فيه دمشق استعداد قواتها للتصدي لأيّ خروقات إسرائيلية أو غير إسرائيلية.