الدفاعات الجوية تصدّ طائرات استطلاع إسرائيلية
تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري مساء أمس، لطائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء السورية فوق محافظة القنيطرة، وأجبرتها على المغادرة.
وجاء هذا التطور في وقت أكدت فيه دمشق استعداد قواتها للتصدي لأيّ خروقات إسرائيلية أو غير إسرائيلية.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مؤتمر صحافي أمس، إنه «كما دافعنا عن سوريا وأسقطنا الطائرة الإسرائيلية، سنسقط أي طائرة تعتدي على سوريا، وهذا ليس تهديداً»، مؤكداً أن «الأجواء السورية ليست متاحة للمعتدين والغزاة».
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