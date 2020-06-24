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الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور

تصدت الدفاعات الجوية مساء اليوم لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.


وذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة ٢١،١٧ من يوم٢٣/٦/٢٠٢٠ ظهرت اهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر واطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة ، وبالتزامن مع ذلك تم استهداف احد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة اربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان.