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الدفاعات الجوية الروسية في مطار حميميم تدمر طائرات مسيرة

أكدت مصادر ميدانية لموقعنا تدمير الدفاعات الجوية الروسية لعدة طائرات مسيرة كانت تحاول استهداف مطار حميميم في جبلة .

وقالت المصادر  إن الدفاعات الروسية أطلقت أكثر من 10 صواريخ باتجاه الطائرات المسيرة ، وتمكنت من اسقاط معظمها ، ضمن هجوم هو الأكبر على المطار منذ ليلة 31 كانون الأول الماضي .

يذكر أنه : سبق وتعرض مطار حميميم لاكثر من هجوم عبر الطائرات المسيرة خلال الأشهر السابقة ، وتصدت فيها الدفاعات الروسية لتلك الهجمات ، ودمرت الطائرات

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