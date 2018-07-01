الدفاعات الجوية الروسية في مطار حميميم تدمر طائرات مسيرة

أكدت مصادر ميدانية لموقعنا تدمير الدفاعات الجوية الروسية لعدة طائرات مسيرة كانت تحاول استهداف مطار حميميم في جبلة .

وقالت المصادر إن الدفاعات الروسية أطلقت أكثر من 10 صواريخ باتجاه الطائرات المسيرة ، وتمكنت من اسقاط معظمها ، ضمن هجوم هو الأكبر على المطار منذ ليلة 31 كانون الأول الماضي .



يذكر أنه : سبق وتعرض مطار حميميم لاكثر من هجوم عبر الطائرات المسيرة خلال الأشهر السابقة ، وتصدت فيها الدفاعات الروسية لتلك الهجمات ، ودمرت الطائرات