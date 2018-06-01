الدفاع اليمينة: إسقاط طائرتي أباتشي واستطلاع "سي اتش 4" للتحالف

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة أباتشي تابعة لتحالف نظام بني سعود في جحفان بمنطقة جيزان وطائرة استطلاع نوع /سي اتش 4/ في الجوازات قبالة منفذ علب وفق ما اكده مصدر في وزارة الدفاع اليمينة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ : إن “الجبهات شهدت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية انتصارات نوعية للجيش واللجان الشعبية وتكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والمصابين وخسائر فادحة في العتاد الحربي”.

ووفق المصدر صد الجيش واللجان الشعبية زحفا لمرتزقة نظام بني سعود باتجاه التبة الحمراء والمواقع المجاورة لها ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف المرتزقة بينهم قيادا ت.

كما شن الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة خاطفة على مواقع العدوان السعودي في جبل قيس ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بصفوف عناصر العدوان.

وقال المصدر: إن “الزحف الذي حاول العدوان ومرتزقته شنه على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة تحت غطاء جوي كثيف انكسر بعد تكبد العدوان خسائر فادحة في الأرواح وإحراق مدرعة بمن فيها وتمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير مدرعتين على الخط الساحلي بمن فيهما”.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحفا للعدوان في منطقة الأجاشر في الجوف وكبدوهم خسائر كبيرة في الافراد والعتاد.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفا مكثفا باتجاه مواقعهم في النوبة والدار الشرقي بتعز مكبدين العناصر المهاجمة خسائر كبيرة كما نفذوا عملية إغارة تكتيكية على مواقع العدوان في التبة السوداء وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.