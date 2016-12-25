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2016-12-25 15:25
الدفاع الروسية:العثور على جثمان أحد ضحايا طائرة تو154 التي تحطمت وأجزاء من هيكلها في مياه البحر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على جثمان أحد ضحايا طائرة الركاب /تو154/ التي تحطمت قرب سوتشي جنوب روسيا صباح اليوم واجزاء من هيكلها في مياه البحر.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الاعلامي في الوزارة قوله” تم العثور على جثمان الضحية في مياه البحر على بعد 6 كيلومترات من الشاطئ” مضيفا إنه “تم أيضا العثور على أجزاء من هيكل الطائرة المنكوبة على عمق 50 إلى 70 مترا على بعد 5ر1 كيلومتر عن سواحل منتجع سوتشي”.

وفي الوقت نفسه أفاد مصدر في وزارة الدفاع بأن فرق الإنقاذ عثرت في المياه على بعد 5ر5 كيلومترات عن الساحل على أمتعة يرجح أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة.

بدوره قال مصدر في وزارة الطوارئء الروسية إن “المعطيات الأولية تشير إلى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من إصلاحها”.

من جهته استبعد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف أن يكون السبب وراء تحطم الطائرة “عملا إرهابيا” وقال إن “لسبب ربما يكون خللا فنيا أو خطأ في الطيران”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم فقدان طائرة ركاب من طراز تو154 تقل على متنها 92 شخصا بعد دقائق على اقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة فى موءتمر صحفى.. ان “الطائرة اختفت من على شاشات الرادارات بعد 20 دقيقة على اقلاعها من مطار سوتشى أدلر” مضيفا إن الطائرة التي كانت متجهة إلى سورية “تقل على متنها 84 راكبا إضافة الى 8 هم أفراد الطاقم ومن بين الركاب 68 موسيقيا من فرقة ألكسندروف و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية القناة الأولى و إن تي في و/زفيزدا”.

ولفت المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف إلى ان “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغ باختفاء الطائرة “وانه “يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطواري” فيما عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين فى الوزارة بهدف تنسيق عمليات البحث.

وكالات

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