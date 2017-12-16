الدفاع الروسية: 8 خروقات لنظام وقف العمليات في سورية خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سورية ما زال يتميز بالاستقرار.

وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 7 خروقات، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا".





وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سورية يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سورية خلال الـ24 الساعة الأخيرة 7 خروقات في محافظاتي حلب (5) وحمص (1) واللاذقية (1).





ورصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة دمشق.





وقام مركز المصالحة الروسي بإيصال 1.9 طن من المساعدات الإنسانية إلى مدينة أرض جبورين بريف حمص.





وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1704 عملية، وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2347.5 طن.





كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 48 شخصا، وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 66804 شخصا.





في إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور قافلة إنسانية إلى مدينة كفر لاها بريف حمص، وتم إيصال 156 طنا، من المواد الغذائية.





وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات بشأن انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك يبقى عددها الإجمالي 2307 مراكز سكنية.





وبدورها ما زالت المباحثات مع قادة فصائل المعارضة المسلحة بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية مستمرة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماه وحمص والقنيطرة.





ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.