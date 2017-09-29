الدفاع الروسية: 17خرقاً لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ممثلي روسيا في اللجنة الروسية التركية المشتركة لرصد خروقات نظام وقف الأعمال القتالية في سورية، رصدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 خرقاً في المحافظات التالية: حمص (4) ودمشق (2) وحلب (3) ودرعا (1) وحماه (1)، بينما رصد ممثلو الجانب التركي 6 خروقات في المحافظات التالية: اللاذقية (1) ودمشق (2) وإدلب (3).

وأضافت الوزارة أنه تم توقيع إتفاقيتين حول إنضمام قريتي كوبيبات أبو الحودة وزغرين بريف سلمية إلى نظام وقف الأعمال القتالية خلال الـ 24 ساعة ماضية، في حين إزداد عدد القرى والمدن التي إنضمت إلى نظام وقف الأعمال القتالية إلى 2239 قرية.