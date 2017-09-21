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الدفاع الروسية: “النصرة” شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في إدلب

شن مسلحو “جبهة النصرة” هجوماً واسع النطاق ضد وحدات الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلبالدفاع الروسية: “النصرة” شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري في إدلب شمال غرب سوريا.

أعلن ذلك اليوم رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرغي روتسكوي.

وذكر روتسكوي أن مسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها التي لا ترغب بتنفيذ اتفاقات وقف النار، شنوا الهجوم المباغت رغم الاتفاقيات الموقعة يوم الـ15 أيلول في أستانا.

وبدأ الهجوم الواسع النطاق في الساعة الثامنة صباحاً يوم 19 أيلول واستهدف مواقع القوات الحكومية السورية في شمال وشمال شرق مدينة حماة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأشار الجنرال إلى أن 850 مسلحا قضي عليهم في عملية داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقال روتسكوي إن 3 عسكريين روس من قوات العمليات الخاصة أصيبوا بجروح خلال العملية.

وشدد ممثل وزارة الدفاع الروسية على أن مسلحي “النصرة” استخدموا الدبابات والعربات القتالية المدرعة خلال مهاجمة مواقع الجيش السوري داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب.

المصدر: وكالات

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