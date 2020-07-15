الدفاع الروسية: مسلحون قصفوا بلدة في ريف اللاذقية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سورية أن مسلحي “جبهة النصرة” قصفوا إحدى بلدات ريف اللاذقية، في خرق جديد لوقف إطلاق النار في تلك المنطقة.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” بياناً لرئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، أمس الثلاثاء، جاء فيه “أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي”.



وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.



في سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسي أمس الثلاثاء أن المجموعات المسلحة المنتشرة في إدلب والتي لا تزال تتلقى دعماً عسكرياً ولوجستياً من قبل تركيا هي من استهدفت الدورية الروسية-التركية بعبوة ناسفة تسببت بإصابة عدد من الجنود الروس والأتراك.



يشار إلى المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد، منذ أن تم الإعلان عن توقيع الاتفاق الروسي-التركي في موسكو 5 آذار الفائت، نفذت العديد من الخروقات بهدف عرقلة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.