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الدفاع الروسية: مسلحو “قسد” يدخلون تشكيلات "داعش" دون عوائق

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن الجيش السوري قام الليلة الماضية بتطهير قرابة 16 كم مربع وبلدتين غرب الفرات من الإرهابيين.الدفاع الروسية: مسلحو “قسد” يدخلون تشكيلات داعش دون عوائق

وأضاف أن عناصر قوات العملية الخاصة الروسية إلى جانب القوات السورية، ينفذون مهمات قتالية للقضاء على مسحلي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأعلن الجنرال أنه تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأمريكية المتواجدة في قطر بشكل صارم، بأن محاولات القصف من مناطق تواجد “قسد” ستواجه رداً فورياً.

وأشار كوناشينكوف إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أوقف تنفيذ عملية تحرير الرقة في ضوء نجاحات الجيش السوري، مضيفاً أن أحياء مركز عاصمة تنظيم “الدولة الإسلامية” والتي تشكل نحو 20% من مساحة المدينة، لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين.

وأوضح أن وسائل المراقبة الروسية ترصد عملية نقل مسلحي “سوريا الديمقراطية” من الرقة إلى المناطق الشمالية لدير الزور.

ولفت الجنرال الروسي إلى أن مسلحي “سوريا الديمقراطية” الذين يأتون من الشمال إلى دير الزور، ينضمون دون عوائق إلى تشكيلات “الدولة الإسلامية”، مضيفاً أن وسائل المراقبة الروسية لم ترصد خلال أسبوع أي اشتباكات بين الدولة الإسلامية وسوريا الديمقراطية.

وفي الوقت ذاته أفاد كوناشينكوف، بأن القوات السورية تعرضت مرتين لإطلاق نار من مناطق شرق الفرات، حيث يتواجد مسلحو “قسد” وعسكريون أمريكيون.

وأكد أن أكثر من 85 بالمئة من الأراضي في دير الزور، باتت تحت سيطرة الجيش السوري، وخلال الأسبوع القادم ستكون المدينة تحت سيطرته بشكل كامل.

المصدر: وكالات

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