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الدفاع الروسية: لقاء في أستانا الاثنين المقبل لبحث مسائل متعلقة بتسوية الأزمة في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن لقاء “فنيا” سيجري في العاصمة الكازاخستانية أستانا الاثنين المقبل لبحث مسائل متعلقة بتسوية الأزمة في سورية.

وقالت الوزارة في بيان وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم إن “خبراء من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة سيشاركون في أول لقاء لمجموعة العمليات المشتركة لبحث سير تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية وكذلك وضع إجراءات للرقابة عليه والحيلولة دون خروقات إضافة إلى إجراءات ببناء الثقة وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية”.

وأضافت الوزارة أن اللقاء سيبحث سبل الفصل بين “المعارضة المسلحة” وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وجاء في البيان أن “اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في أستانا ستكون دورية كما سيشرك ممثلون عن الحكومة و”المعارضة المسلحة” في تلك الاجتماعات”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف أعلن في وقت سابق اليوم أن وفودا من روسيا وايران وتركيا ستعقد اجتماعا تقنيا فى السادس من الشهر الجاري حول تسوية الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخستانية استانا بمشاركة ممثل عن الأمم المتحدة.

واختتم اجتماع أستانا حول الأزمة في سورية أعماله في الـ 24 من كانون الثاني الماضي بصدور بيان ختامي يؤكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة فى سورية سيكون من خلال عملية سياسية ويعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية ويؤكد الإصرار على محاربة الإرهاب.

وكالات

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