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الدفاع الروسية: لا يمكن ضمان أمن الطيران التركي فوق سورية بعد إغلاقها المجال الجوي فوق إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في سورية بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب.


وقال رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء أوليغ جورافلوف للصحفيين “في ظل هذه الظروف لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الطيران التركي في سورية”.


وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.


وأسقطت وحدات الجيش العربي السوري اليوم 4 طائرات مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محاور عملياته بريف إدلب كما تصدت الدفاعات الجوية مساء اليوم أيضاً لعدة طائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة حماة.