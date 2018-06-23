الجعفري: الاستعمار جريمة.. سورية تؤكد تأييدها لحقوق الأرجنتين في جزر المالفيناس
وحدات الجيش تواصل تقدمها في البادية السورية وتكبد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة
الدفاع الروسية :فرنسا وبريطانيا تحاولان خداع الرأي العام بشأن استخدام الاسلحة الكيميائية
البنتاغون ينشر 19 قاعدة عسكرية في سوريا
الجنوب السوري: معركة تحديد المصير
ثلاثة شهداء وجريحان جراء اعتداءات للتنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية على مدينة السويداء
الجيش يقضي على مجموعة من إرهابيي “داعش” في عمق بادية السخنة
الجيش يطهر بادية ريف حمص بالكامل من “داعش”
معركة كسر العضم في درعا: دمشق ماضية في حربها ضد واشنطن وتل أبيب
الخبير العسكري فان كوين لفصائل درعا: ويحكم مما ينتظركم !!
الجنوب السوري: تحركات محدودة تمهيداً للهجوم الواسع
الجيش يتجه لتطهير الجنوب من الإرهاب وتقدم في بادية السويداء
استشهاد طفلة جراء قذائف أطلقها إرهابيو “النصرة” على درعا
قطع أثرية ثمينة سرقتها التنظيمات الإرهابية من معبد يهودي بحي جوبر تظهر في تركيا و(إسرائيل)
بعد سبع سنوات ... حقيقة مجزرة جسر الشغور

الدفاع الروسية :فرنسا وبريطانيا تحاولان خداع الرأي العام بشأن استخدام الاسلحة الكيميائية

 الدفاع الروسية :
- لم تكشف آثار مواد سامة في أجساد المتعرضين للهجمات الكيميائية المزعومة في سورية
- عناصر الخوذ البيضاء استخدموا نفس الخليط الكيميائي المستخدم في كل حالات الاستفزاز التي حصلت في سورية حيث كشفت التحاليل الطبية عن عدم وجود أي مواد كيميائية في دم الضحايا
- سورية طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال خبراء لكن المنظمة رفضت بمزاعم انعدام الظروف الآمنة لعمل الخبراء
- عناصر الخوذ البيضاء وضعوا المواد الكيميائية قبل فترة من الهجوم المزعوم في خان شيخون
- الجانب الروسي قام بالتحليل الدقيق والمفصل حول ماجرى في دوما لكن لم يكن هناك استخدام حقيقي للسلاح الكيميائي
- الدول الغربية اعتمدت على رواية منظمة الخوذ البيضاء التي تنتمي إلى التنظيمات الإرهابية مثل "جبهة النصرة "للتحقيق بحوادث الكيميائي
-فرنسا وبريطانيا تحاولان خداع الرأي العام بشأن استخدام الاسلحة الكيميائية
-المعدات والاجهزة المستخدمة في السلاح الكيميائي في سورية وصلت إلى الإرهابيين من أوروبا