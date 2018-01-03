الدفاع الروسية: سقوط مروحية روسية في سورية بسبب عطل فني

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن “المروحية من طراز مي 24 التي سقطت يوم الأحد الماضي خلال رحلتها إلى مطار حماة لم تتعرض لأي إطلاق نار ولم يكن أي عامل خارجي سببا في تحطمها”.