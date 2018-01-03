الدفاع الروسية: سقوط مروحية روسية في سورية بسبب عطل فني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط مروحية روسية في سورية بسبب عطل فني وارتقاء طاقمها.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن “المروحية من طراز مي 24 التي سقطت يوم الأحد الماضي خلال رحلتها إلى مطار حماة لم تتعرض لأي إطلاق نار ولم يكن أي عامل خارجي سببا في تحطمها”.
وبينت الوزارة أن “سبب سقوط المروحية عطل فني تسبب بهبوطها بشكل حاد قبل 15 كم من المطار وعلى إثر ذلك ارتقى الطياران وأصيب مهندس المروحية”.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن “فريق البحث والإنقاذ على الفور نقل المهندس المصاب إلى مطار حميميم لتقديم الرعاية الصحية المناسبة”.
وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية وتم خلال هذه الفترة تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة.
إرسال تعليق جديد