الدفاع الروسية: روسيا ترصد 4 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سورية وتركيا 11

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها، أن روسيا رصدت 4 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سورية خلال اليوم الأخير، بينما رصدت تركيا 11.

وجاء في نشرة الوزارة: "تقيم الأوضاع في مناطق خفض التصعيد بأنها مستقرة. الجزء الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية،





رصد خلال 24 ساعة 4 حالات إطلاق نار 3 في محافظ حلب وواحدة في اللاذقية، الجزء التركي من الممثلية رصد 11 حالة: 6 في دمشق و3 في إدلب و2 في حماة".





وأفادت الوزارة أن مركز المصالحة في حميميم، نفذ عملية إنسانية في منطقة عطشان الميرة بريف حلب حيث قدم المركز للسكان 2.6 طن من المساعدات، كما تم تقديم المساعدة الطبية لـ21 شخصا خلال اليوم الأخير.





وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم توقيع اتفاقيتين حول انضمام قريتي أبو مرير بريف حلب وحميني بريف حمص إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وازداد بذلك، عدد القرى والمدن المنضمة إلى نظام وقف الأعمال القتالية ليصل إلى 2327 قرية.



