الدفاع الروسية توجه تحذيراً حازماً للقوات الأمريكية في سوريا

وجهت وزارة الدفاع الروسية، تحذيراً حازماً وشديد اللهجة، للقوات الأمريكية طالبتها فيه بوقف عمليات قصف مواقع الجيش السوري في محيط نهر الفرات بالقرب من دير الزور بسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، انه تم إبلاغ ممثل قيادة القوات الأمريكية في قطر بلهجة حازمة وحاسمة بوجوب وقف جميع محاولات قصف مواقع الجيش السوري من المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية الخاصة إلى جانب “قوات سوريا الديمقراطية” شرق نهر الفرات.