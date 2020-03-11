الدفاع الروسية تنفي صحة تصريحات أردوغان حول تدمير منظومات دفاع جوية سورية

أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم صحة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تدمير الجيش التركي لـ 8 منظومات “بانتسير” للدفاع الجوي في محافظة إدلب.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الذي نقلته قناة “روسيا اليوم” مساء الثلاثاء، أن “التقديرات المقدمة لرئيس الجمهورية التركية حول فاعلية استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في محافظة إدلب، التي تمكنت من تدمير 8 منظومات سورية للدفاع الجوي من نوع بانتسير، على حد الزعم، لا تتطابق والواقع وهي أكثر من مبالغ فيها”.



وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القدرات الرئيسية للدفاعات الجوية السورية، بما فيها أنظمة “بانتسير”، مركزة بشكل أساسي حول دمشق، وكانت هناك 4 منظومات فقط من نوع “بانتسير” في منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وأضافت أن الهجمات التركية أسفرت عن إصابة اثنتين من المنظومات السورية، وفي الوقت الراهن يشرف ترميمها على الانتهاء.



وجاء ذلك بعد تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه بأن الطائرات المسيرة التركية من نوع SIHA دمرت 8 منظومات روسية الصنع للدفاع الجوي “بانتسير”، تابعة للجيش السوري، أثناء العملية العسكرية التركية في محافظة إدلب بشمال سورية.



وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الفائت عن توصله مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى وثيقة مشتركة تتضمن الاتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب، بعد معارك عنيفة أدت إلى مقتل 59 عسكري تركي.