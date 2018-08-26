الدفاع الروسية تكشف عن مخطط لتحضير هجمات كيميائية مفبركة في إدلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن ما يسمى “الخوذ البيضاء” تحضر لتصوير مشاهد لهجوم كيميائي مفبرك لنشرها في وسائل الإعلام.

وأضافت الوزارة: حصلنا على معلومات من سكان إدلب بوجود خبراء أجانب يجهزون لهجمات كيميائية مفبركة بواسطة قذائف تحتوي الكلور سيتم إطلاقها خلال اليومين القادمين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قال في تصريح له أمس: “وفقا لمعلومات مؤكدة من عدة مصادر مستقلة تم نقل 8 عبوات من الكلور إلى قرية تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة جسر الشغور من أجل تمثيل “هجوم كيميائي” من قبل إرهابيي “الحزب التركستاني” و”جبهة النصرة” “.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن الهجوم الكيميائي المزعوم سيتم بمشاركة المخابرات البريطانية وستستخدمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كحجة وذريعة لشن عدوان ضد الدولة السورية ومنشآتها الاقتصادية.

سانا