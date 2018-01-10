الدفاع الروسية تكشف عن طائرة استطلاع أمريكية تواجدت أثناء هجوم الإرهابيين على حميميم

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة استطلاع أمريكية كانت تحوم في محيط منطقة حميميم أثناء هجوم الإرهابيين بطائرات “درون” مسيرة على القاعدة الروسية.





وقالت الوزارة في بيان” خلال هجوم الطائرات المسيرة التابعة للإرهابيين على المواقع العسكرية الروسية في سورية كانت طائرة استطلاع أمريكية (بوسيدون) تحلق فوق مياه البحر المتوسط لأكثر من 4 ساعات وعلى ارتفاع 7 آلاف متر بين حميميم وطرطوس، وهذا يجبرنا على التفكير بأمر هذه الصدفة الغريبة!”.





ولكن الوزارة قالت أنها لا تتهم دولة محددة أو تكنولوجيات محددة بالوقوف خلف الهجوم، مشيرة إلى أن هذه التقنيات باتت اليوم متاحة في الأسواق.





من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية رينكين غيلوي: “لقد شاهدنا، أن تقنيات مشابهة استعملها مسلحو داعش، هذه الأجهزة والتقنيات يمكن الحصول عليها بسهولة في الأسواق، وهذا أمر يدعو للقلق”.



