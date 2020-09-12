الدفاع الروسية تكشف عن تحضيرات لاستفزاز كيميائي يقوم به المسلحون في إدلب

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحضيرات يقوم بها مسلحو “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في ريف إدلب الجنوبي.



وقال رئيس مركز التنسيق الروسي الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش في بيان أمس الجمعة: “إن مركز التنسيق الروسي تلقى معلومات عن قيام إرهابيي جبهة النصرة بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب” وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” السورية.



وأوضح غرينكيفيتش أنه وفقاً للمعلومات فإن المسلحين يخططون للقيام بتصوير الاستفزازات في منطقة جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقاً على الإنترنت ووسائل الإعلام لاتهام الجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى المجموعات المسلحة في إدلب يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.