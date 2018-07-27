الدفاع الروسية تعلن عودة 200 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية لبلادهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “حوالي 200 من عناصر الشرطة العسكرية عادوا إلى وطنهم روسيا من سوريا”.

وبينت الوزارة، بحسب “روسيا اليوم”، أنه “عاد نحو 200 عسكري من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى الوطن بعد إتمام تنفيذ المهام الخاصة في أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأضافت الوزارة أن “العساكر تم نقلهم على متن طائرة “إيل-76″ إلى مطار موزدوك في أوسيتيا الشمالية”.

وتشارك القوات الروسية إلى جانب الجيش العربي السوري في العمليات العسكرية ضد تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ سبع سنوات.



كما لروسيا دور مهم كوسيط وضامن للمصالحات الوطنية التي تتم بالتعاون مع الحكومة السورية لتحرير المناطق المحتلة من قبل المسلحين المتشددين بعد إخراجهم منها.