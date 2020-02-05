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الدفاع الروسية تعلن عن التصدي لطائرة مسيرة في حميميم قادمة من جهة البحر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، لافتة إلى أنها كانت قادمة من جهة البحر.


وأكدت وزارة الدفاع أن صواريخ “بانتسير إس” في القاعدة الروسية دمرت هدفاً بالقرب من حميميم، ولا توجد إصابات أو أضرار مادية، ولا تزال القاعدة تمارس عملها بشكل طبيعي، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.


وأفاد التلفزيون السوري أمس الاثنين، بأن الدفاع الجوي بمطار حميميم في محافظة اللاذقية غربي سورية أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.


كما أكدت إذاعة “شام أف أم” أن الصوت الذي سمع في مدينة جبلة ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم.


يشار إلى أن الدفاعات الروسية والسورية سبق أن تصدت للكثير من الأهداف المعادية التي اقتربت من قاعدة حميميم في ريف اللاذقية.