الدفاع الروسية تعلن عن إصابة جنود لها شمالي سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه أصيب جنود روس بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في الطريق الذي كان يتم فيه تسيير دورية روسية-تركية شمالي سورية.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن وزارة الدفاع بياناً جاء فيه: “في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر، وأثناء استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة، في إحدى قرى عين العرب بمحافظة حلب، انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق سيارة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية”.



وأضاف البيان “وقد أصيب ثلاثة جنود روس كانوا على متن المدرعة بجروح طفيفة وكدمات، ولا يوجد ما يهدد حياتهم” لافتة إلى أن المدرعة تضررت أيضاً.



يشار إلى أن منطقة الشمال الشرق السوري لا تخلو من التوتر بسبب العدوان غير الشرعي الذي تشنه تركيا شمالي شرق البلاد تحت عنوان “نبع السلام”، في حين تسعى بعض المحاولات الروسية بموافقة الدولة السورية والتنسيق معها إلى التخفيف من هذا التوتر.