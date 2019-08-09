الدفاع الروسية تطور "سوبر سوخوي"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء لديها يعملون على تطوير نماذج معدلة فتاكة من طائرات "سو-30" الحربية الشهيرة.



وأول طائرتين من هذا الطراز ستنضمان إلى الأسطول الجوي الروسي، من المفترض أن تستخدما في اختبار وتدريب الطيارين، وأوضح الخبراء في معمل "سوخوي" أن التعديلات التي أدخلت على طائرات "سو-30" بنيت على الخبرة التي اكتسبت في المعارك الحقيقية ضد مواقع الإرهابيين في الحرب في سوريا.



وستتسلح Su-30SM1 بعدد من الصواريخ والقنابل الذكية الموجهة، منها قنابل KAB-250 الموجهة، والمزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار قادرة على تدمير المواقع المحصنة للعدو، والقضاء على آلياته المصفحة، إضافة إلى صواريخ X-59MK2 (جو-أرض) المطورة عن صواريخ X-59، القادرة على التعامل مع مختلف الأهداف البرية، وحتى الأهداف البحرية كسفن وقوارب العدو.