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الدفاع الروسية: تركيا تستأنف الدوريات المشتركة مع روسيا شمالي سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا “حميميم”، مساء أمس الاثنين، أن العسكريين الأتراك استأنفوا الدوريات المشتركة مع نظرائهم الروس شمالي سوريا.

وقال رئيس المركز في سوريا، أوليغ جورافلوف، إن العسكريين الأتراك استأنفوا الدوريات المشتركة مع نظرائهم الروس شمالي سوريا.


وفي موجز صحفي بموسكو، أكد رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه “جرى تسيير دورية روسية تركية مشتركة جديدة” في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأضاف جورافلوف، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت عدة دوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة في مسارات مخطط لها.

وتقوم روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا بموجب المذكرة الموقعة بين البلدين في مدينة سوتشي الروسية، في 22 أكتوبر الماضي.

ومنذ 3 فبراير، علقت تركيا مشاركتها في الدوريات مع الشرطة العسكرية الروسية، على خلفية تفاقم الخلافات بين أنقرة وموسكو بشأن التطورات الميدانية في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وفي 17 فبراير، استأنفت تركيا مشاركتها في الدوريات، لكن العسكريين الروس لم يقدموا أي معلومات عن مشاركة نظرائهم الأتراك خلال الأيام اللاحقة.

التضليل المقصود

وفند رئيس المركز ما أورده “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وهو مكتب إعلامي معارض لدمشق، حول توجيه الطيران الحربي الروسي ضربات على بلدتين في ريف إدلب.

وقال جورافلوف إن “ما تناقله المرصد السوري المزعوم لحقوق الإنسان، والذي مقره بريطانيا، عن توجيه القوات الجيوفضائية الروسية ضربات على بلدتي كنصفرة والبارة في محافظة إدلب، يوم 24 فبراير، لا علاقة له بالواقع”.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن الطائرات الروسية لم تنفذ أي مهمة في هاتين المنطقتين، واصفا تصريحات “المرصد” بأنها “تضليل إعلامي مقصود”.

 



RT