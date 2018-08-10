الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم جديد على قاعدتها الجوية في حميميم بمحافظة اللاذقية حاولت شنه المجموعات الإرهابية من مناطق انتشارها في أقصى ريف اللاذقية الشمالي بواسطة طائرة مسيرة.

وذكر رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أليكسي تسيغانكوف أن “المضادات الروسية أسقطت اليوم طائرة مسيرة كانت تقترب من قاعدة حميميم انطلقت من المنطقة التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي”.

وبين تسيغانكوف أن “تدمير الهدف الذي رصدته وسائل مراقبة الأجواء فوق قاعدة حميميم تم بدقة عالية دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا أو مصابين أو أضرار مادية” مؤكداً أن القاعدة تعمل وفق نظامها الطبيعي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إحباط 4 هجمات بطائرات مسيرة على القاعدة خلال الشهر الماضي كان آخرها في الـ 30 منه.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.