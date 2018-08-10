وحدات من الجيش والقوات الرديفة تبسط سيطرتها على مساحات جديدة بريف السويداء الشرقي
هل يخلي الأميركيون قاعدة التنف بعد تحرير كامل أرياف السويداء؟
الأمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا
دمشق تستقبل وفدا أردنيا لترتيب استئناف النقل البري
عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث داعش من بادية السويداء الشرقية
الجيش يحبط هجوما للنصرة بريف اللاذقية.. ويدحر داعش في السويداء
تحرّك أميركي في الشمال السوري: نحو عرقلة حوار «قسد ــ دمشق»
حوار جريدة الأيام مع نبيل صالح
وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش

الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم جديد على قاعدتها الجوية في حميميم بمحافظة اللاذقية حاولت شنه المجموعات الإرهابية من مناطق انتشارها في أقصى ريف اللاذقية الشمالي بواسطة طائرة مسيرة.

وذكر رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أليكسي تسيغانكوف أن “المضادات الروسية أسقطت اليوم طائرة مسيرة كانت تقترب من قاعدة حميميم انطلقت من المنطقة التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي”.

وبين تسيغانكوف أن “تدمير الهدف الذي رصدته وسائل مراقبة الأجواء فوق قاعدة حميميم تم بدقة عالية دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا أو مصابين أو أضرار مادية” مؤكداً أن القاعدة تعمل وفق نظامها الطبيعي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إحباط 4 هجمات بطائرات مسيرة على القاعدة خلال الشهر الماضي كان آخرها في الـ 30 منه.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.