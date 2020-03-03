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الدفاع الروسية: بيانات تركيا والغرب حول تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب غير صحيحة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مزاعم ممثلي تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تدفق آلاف اللاجئين من إدلب وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك لا أساس لها من الصحة.


وفي سياق ذلك أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في إدلب وتطورات الأحداث في ليبيا.


وقال الكرملين في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم“،  إن  الطرفين بحثا بشكل مفصل ملفات التسوية السورية على ضوء تفاقم التوتر الحالي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، كما عبرا عن الأمل بإحراز نتائج خلال القمة الروسية التركية المقررة في موسكو في 5 مارس الجاري.


وأكد البيان أنه “في هذا السياق يتم التعبير عن الأمل في عقد القمة الروسية-التركية القادمة في الخامس من مارس في موسكو”.


وأضاف البيان أنه خلال تبادل الآراء في الشأن الليبي، تم التشديد على ضرورة التزام أطراف النزاع بنظام وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرارات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير من هذا العام.


وذكر البيان أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الألماني، مشيراً إلى اتفاق الطرفين على مواصلة الاتصالات.


ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى كسب دعم عسكري من الناتو عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي بموضوع اللاجئين عن طريق فتح حدودها مع اليونان، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني أنه لا توجد أزمة لاجئين مشيراً إلى أن ما يجري محاولة من تركيا لصرف الأنظار عن الملف السوري.