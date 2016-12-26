الدفاع الروسية: انتشال عشرة جثامين لضحايا الطائرة المنكوبة تو “154” التي تحطمت جنوب روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتشال عشرة جثامين تعود لضحايا طائرة الركاب “تو 154” التي تحطمت قرب سوتشي جنوب روسيا صباح اليوم فيما أشار وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف إلى عدم وجود معلومات عن ناجين إلى الآن.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان “وفقا للبيانات تم انتشال عشر جثث في الوقت الراهن على متن سفينة إنقاذ” مضيفة إنه “تجرى مواصلة تعزيز مجموعات البحث والإنقاذ في منطقة تحطم الطائرة في مساحة قدرها 10.5 كيلومترات مربعة” حيث تم تشكيل فرق بحث تتالف من أكثر من ثلاثة آلاف شخص للعمل على المساحة المذكورة على مدار الساعة.

وأوضح البيان إنه “يشارك في عمليات البحث 27 سفينة ومركبا و37 غطاسا وأربع مروحيات إضافة إلى أكثر من مئة غطاس يعملون على أعماق كبيرة”.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد المكان المحتمل لسقوط الطائرة بالقرب من سوتشي.



وقال البيان “بدأت السفن في دراسة تضاريس القاع ووصل عدد أفراد مجموعة الغواصين إلى 109 إضافة إلى الغواصين الـ 80 التابعين للأسطول البحري الحربي الذين وصلوا سابقاً والذين تم توزيعهم على السفن وبدؤوا بالغطس تحت الماء بحثاً عن جسم الطائرة والحطام”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العثور على جثمان أحد ضحايا الطائرة في مياه البحر على بعد 6 كيلومترات من الشاطئ إضافة إلى العثور على أجزاء من هيكل الطائرة على عمق 50 إلى 70 مترا على بعد 1.5 كيلومتر عن سواحل منتجع سوتشي.

كما عثرت فرق الإنقاذ في المياه على بعد 5.5 كيلومترات عن الساحل على أمتعة يرجح أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة.



من جانبه أعلن وزير النقل الروسي عدم وجود معلومات عن ناجين فى حادث تحطم طائرة الركاب المنكوبة حتى الآن.

وقال سوكولوف “كان هناك 92 راكبا على متن الطائرة وحتى اللحظة لا توجد معلومات عن ناجين في هذه الكارثة”.

وأضاف سوكولوف أنه “من السابق لأوانه تحديد أسباب تحطم طائرة الركاب المنكوبة.. ومن المبكر الحديث عن فرضية عمل إرهابي” موضحا أن لجنة التحقيق الخاصة بالحادث ستنظر في كل الأسباب المحتملة التي قد تكون سببا بسقوط الطائرة.

وأشار سوكولوف إلى أن فترة عملية البحث والإنقاذ في منطقة الكارثة بالقرب من سواحل مدينة سوتشي جنوب روسيا “قد تكون طويلة” معلنا أنه سيتم البحث عن الصندوق الأسود للطائرة في قاع البحر بواسطة أجهزة خاصة.

من جهته أعلن مصدر أمني روسي أن معظم جثث ضحايا الطائرة مازالت داخل جسم الطائرة.

وقال المصدر “وفقاً للخبراء على الأرجح جثث ضحايا الحادثة مازالت داخل جسم الطائرة على عمق نحو 60 متراً”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباحا فقدان الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا حيث كانت متجهة إلى سورية وتقل على متنها 84 راكبا إضافة إلى ثمانية من أفراد الطاقم ومن بين الركاب 68 موسيقيا من فرقة الكسندروف و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية القناة الأولى و”ان تى فى وزفيزدا”.



تشكيل لجنة تحقيق حكومية للكشف عن ملابسات سقوط طائرة الركاب قرب سوتشي…إعلان الحداد في روسيا يوم غد الاثنين

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لذوي ضحايا طائرة الركاب /تو 154/ التي تحطمت صباح اليوم قرب سوتشي جنوب روسيا.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن بوتين أوعز لرئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بهدف الكشف عن ملابسات سقوط الطائرة بينما أعلن موقع الحكومة الروسية أن ميدفيديف كلف وزير النقل مكسيم سوكولوف ترؤءس اللجنة الحكومية التي ستضم ممثلين من كل الإدارات الرئيسية.

وأشار الموقع إلى أن وزير النقل توجه إلى سوتشي للبدء في اجراء التحقيقات.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف أعلن صباح أمس أن الرئيس بوتين أبلغ باختفاء الطائرة وأنه يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ في حين عقد وزير الدفاع سيرغي شويغو اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في الوزارة بهدف تنسيق عمليات البحث.

إلى ذلك أفاد مصدر في وزارة الطوارئء الروسية بالعثور على جثث خمس من ضحايا حادث الطائرة وعلى أجزاء من هيكلها بينما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف إلى أن عملية البحث في المنطقة مستمرة بمشاركة 4 سفن و5 مروحيات فضلا عن طائرات مسيرة.

بدوره أوضح مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة تحطمت بعد 7 دقائق من إقلاعها في منطقة تبعد 5 كيلومترات عن سوتشي باتجاه مدينة أنابا مضيفا.. إن حطام الطائرة مبعثر على مسافة نحو 5ر1 كيلومتر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم فقدان طائرة ركاب من طراز /تو 154/ تقل على متنها 92 شخصا بعد دقائق على اقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي إن “الطائرة اختفت من على شاشات الرادارات بعد 20 دقيقة على اقلاعها من مطار سوتشى أدلر” مضيفا أن الطائرة التي كانت متجهة إلى سورية تقل على متنها 84 راكبا اضافة الى 8 هم أفراد الطاقم ومن بين الركاب رئيس إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنطون غوبانكوف والناشطة الاجتماعية الروسية الشهيرة يليزافيتا غلينكا المعروفة ب/الطبيبة ليزا/ و/68/ موسيقيا من فرقة الكسندروف و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية القناة الاولى و/ان تى فى/ و /زفيزدا//.



وفي سياق متصل قال مصدر فى وزارة الطوارئ الروسية إن المعطيات الاولية تشير إلى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من اصلاحها// في حين استبعد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسى فيكتور أوزيروف أن يكون السبب وراء تحطم الطائرة “عملا ارهابيا” وقال إن “السبب ربما يكون خللا فنيا أو خطأ فى الطيران”.



الرئيس بوتين يعلن الحداد في روسيا الاثنين

من جهة ثانية أعلن الرئيس بوتين أن يوم غد الاثنين سيكون يوم حداد شامل في روسيا على أرواح ضحايا كارثة الطائرة /تو 154/، مؤكداً أن هذه الكارثة ستخضع لتحقيق دقيق.

وتحطمت طائرة من طراز /تو 154/ صباح اليوم بعد إقلاعها بقليل من مطار سوتشي أدلر في جنوب روسيا وسقطت في مياه البحر الأسود وتسبب ذلك بمقتل 84 راكباً و8 من أفراد الطاقم.

وقال بوتين في حديث لقناة “روسيا 24” اليوم.. “سيجري تحقيق دقيق حول أسباب الكارثة وسنقوم بكل ما يلزم لمساعدة أسر الضحايا”.

وأضاف بوتين.. “تم تكليف الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق يترأسها وزير النقل”، مجدداً تعازيه لأقارب الضحايا.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح أمس فقدان طائرة ركاب من طراز “تو154” تقل على متنها 92 شخصاً بعد دقائق على إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.

وكالات