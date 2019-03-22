الدفاع الروسية: الوضع في مخيم الركبان يتفاقم

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، أن الوضع في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية يستمر بالتفاقم، ويزداد فيه عدد المدافن في المقابر العشوائية.

وقال ميزينتسف، خلال اجتماع مقري التنسيق المشترك الروسي السوري بشأن عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية: "رغم التدابير المتخذة، فإن مخيم النازحين، الركبان، ما يزال موجودا. قاطنوه يعيشون في ظروف كارثية تتفاقم يوم بعد يوم".

وأضاف: "لقد أظهرت الصور الفضائية الأخيرة، أن عدد القبور في المقابر العشوائية، الموجودة قرب المساكن، يواصل الزيادة. كل يوم نتلقى معلومات حول وفاة أطفال بسبب الظروف غير الصحية والأمراض المعدية، وعدم وجود أطباء والرعاية الصحية الأولية في المخيم".