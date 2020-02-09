الدفاع الروسية: المسلحون نفذوا أكثر من 25 اعتداء على منطقة “خفض التصعيد” خلال 24 ساعة

أكد رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية يوري بورينكوف، أنه خلال الـ24 ساعة الفائتة تعرضت أكثر من 17 بلدة وقرية في منطقة خفض التصعيد بإدلب لقصف المسلحين.



وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية: “إن العسكريين الروس رصدوا 25 عملية قصف استهدفت بلدات وقرى في محافظات اللاذقية وإدلب وحماة”.



كما أفاد بورينكوف بأن وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورية في مسارات مخطط لها، وأن جميع الفعاليات الخاصة بالدوريات جرت وفقاً للخطط المعتمدة وبدون حوادث، بالإضافة إلى مواصلة الدوريات الجوية الحربية الروسية.



وعلى الرغم من كافة الضغوط المحيطة بالمجموعات المسلحة في إدلب وداعمتهم تركيا، يستمرون بخروقاتهم واعتداءاتهم على مواقع الجيش السوري والمدنيين، في حين يعمل الجيش السوري على استعادة السيطرة على كافة الأراضي في تلك المنطقة، للقضاء على وجود المجموعات المسلحة فيها وللحد من هذه الاعتداءات وذلك بعدم تم إعطاءهم الكثير من الفرص عبر الاتفاقات التي عُقدت بين تركيا وروسيا ووافقت عليها الدولة السورية، دون أن تلتزم بها تركيا وفصائلها.