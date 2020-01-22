الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب يحضرون لهجمات بسيارات مفخخة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحضيرات تقوم بها المجموعات المسلحة في إدلب وريفها لشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري باستخدام السيارات المفخخة.



وقال رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء يوري بورنكوف: “إن مجموعات إرهابية قامت بنقل 4 سيارات مفخخة إلى محافظة إدلب ما يدل على تحضير الإرهابيين لهجوم انتحاري”، وفقاً لما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”.



ونقل بورنكوف عن مصادر محلية في إدلب تأكيدها على أنه تم نقل حوالي 4 سيارات مفخخة من قبل المجموعات المسلحة إلى مدينة معرة النعمان، لافتاً إلى أن هذه المعلومات تشير إلى تحضيرات المسلحين للقيام بعمليات هجومية.



ويعمل الجيش السوري باستمرار على التصدي لاعتداءات المجموعات المسلحة في أرياف إدلب وحماة وحلب، لمنعها من التقدم وإحداث أي تغيير في خريطة السيطرة، بعد تمكن الجيش السوري من استعادة العديد من المناطق الاستراتيجية في ريف إدلب.