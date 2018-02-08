الدفاع الروسية: العمل على تحديد قنوات إيصال مضادات الطائرات إلى الإرهابيين في سورية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على تقصي قنوات إيصال أنظمة الدفاع المضادة للطائرات المحمولة على الكتف إلى إرهابيي “جبهة النصرة” في سورية، وتحديد نوع هذه المنظومات.

ونقلت “روسيا اليوم” عن الدفاع الروسية قولها في بيان إن “ما يبعث على القلق البالغ، هو حصول إرهابيين (من النصرة) على منظومات الصواريخ الدفاع المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، التي يمكن استخدامها ليس فقط في سورية وليس فقط ضد الطائرات العسكرية”.