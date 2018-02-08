الدفاع الروسية: العمل على تحديد قنوات إيصال مضادات الطائرات إلى الإرهابيين في سورية
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على تقصي قنوات إيصال أنظمة الدفاع المضادة للطائرات المحمولة على الكتف إلى إرهابيي “جبهة النصرة” في سورية، وتحديد نوع هذه المنظومات.
ونقلت “روسيا اليوم” عن الدفاع الروسية قولها في بيان إن “ما يبعث على القلق البالغ، هو حصول إرهابيين (من النصرة) على منظومات الصواريخ الدفاع المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، التي يمكن استخدامها ليس فقط في سورية وليس فقط ضد الطائرات العسكرية”.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من طراز سو-25 من قبل إرهابيين في محافظة إدلب ومقتل قائدها، لافتة إلى استخدام الإرهابيين صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.
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