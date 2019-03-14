الدفاع الروسية: الطيران الروسي يوجه ضربات دقيقة إلى مستودع أسلحة لإرهابيي “جبهة النصرة” في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي التابع لها نفذ اليوم ضربات دقيقة على مستودع أسلحة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في مدينة إدلب.



وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بأن “طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت اليوم ضربة جوية دقيقة إلى مستودع أسلحة وذخائر تابع لتنظيم جبهة النصرة في مدينة إدلب”.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه “بحسب معلومات مؤكدة عبر قنوات عدة نقل الإرهابيون قبل ذلك إلى المستودع دفعة كبيرة من طائرات مسيرة ضاربة” مبينة أن الإرهابيين خططوا لاستخدامها لشن هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية”.



وتشارك القوات الجوية الروسية منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية في دعم جهود الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية.