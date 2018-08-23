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الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري يدمر 3 طائرات مسيرة للمسلحين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي السوري رصد ودمر 3 طائرات هجومية مسيرة أطلقها مسلحون الثلاثاء 21/8/2018، جنوبي محافظة إدلب.

وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، صدر أمس الأربعاء أن "سلاح الجو السوري رصد يوم 21 أغسطس 3 طائرات مسيرة مجهزة لشن هجوم أطلقت من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية، حينما كانت تقترب من مواقع القوات الحكومية على الأطراف الغربية لقرية أبو دالي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب".

وأكد البيان أن الطائرات الثلاث تم تدميرها بنيران مدفع "زو-23" للدفاع الجوي والأسلحة الصغيرة، وجرت العملية دون إصابة أي من العسكريين السوريين الموجودين في المنطقة بأذى.

وأضاف البيان أن عناصر سابقة في التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في الجنوب الغربي لسوريا سلموا، خلال الساعات الـ24 الماضية، قرابة 500 قطعة من الأسلحة الخفيفة كانت بحوزتهم ونحو نصف طن من مختلف أنواع الذخائر، إضافة إلى مركبة مشاة قتالية. 

وأكد البيان مغادرة 416 شخصا، بينهم 224 طفلا، محافظة إدلب عبر معبر إنساني تشرف عليه القوات الروسية في قرية أبو الظهور.

وأشار المركز التابع للدفاع الروسية إلى أن المسلحين يستمرون في انتهاك نظام وقف إطلاق النار المعلن في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

 

وزارة الدفاع الروسية

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