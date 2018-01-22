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الدفاع الروسية: الجيش السوري يطبق فكي الكماشة على "النصرة" شرقي إدلب

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش السوري تحاصر مجموعة كبيرة من مسلحي "النصرة" شرقي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأن الجيش السوري استعاد مطار أبو الضهور بالكامل.

وأضافت أن "قوات تابعة للجيش السوري بقيادة العميد سهيل الحسن ، التقت على طريق حماة حلب بوحدات أخرى من الجيش في منطقة خربة الغجر ورسم الحرمل، وأطبقت بذلك الحصار على مجموعة كبيرة من عناصر التنظيم الإرهابي في الجزء الشرقي من محافظة إدلب".

وذكرت أنه "ونتيجة للعمليات الهجومية، أجبرت القوات السورية مسلحي النصرة على الفرار من أراضي مطار أبو الضهور الذي كان تحت سيطرة المسلحين منذ سبتمبر 2015".

ولمطار أبو الضهور أهمية استراتيجية كنقطة ارتكاز متقدمة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقاعدة مناسبة لانطلاق قوات الدعم وربط محاور التقدم في العمليات العسكرية المتواصلة ضد الإرهاب من ريف إدلب.

وتتيح السيطرة على مطار أبو الضهور، توسيع منطقة الأمان حول محافظة حماة، وحماية مدينة حلب من جهة الجنوب، كما يبعد عن مدينة سراقب المعقل الهام للإرهابيين في ريف إدلب حوالي 23 كلم.
RT

 

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