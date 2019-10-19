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الدفاع الروسية: الجيش السوري أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري أسقط في محافظة اللاذقية طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون.


وقال رئيس المركز الروسي اللواء أليكسي باكين، في بيان له، اليوم الجمعة، إن "وحدات الجيش السوري أسقطت طائرتين مسيرتين، أطلقهما مسلحون، بالقرب من بلدة كباني في ريف اللاذقية".


وفي شأن آخر، أشار رئيس المركز الروسي إلى أن خطر فقدان السيطرة على مراكز احتجاز عناصر "داعش" الأسرى وأفراد عائلاتهم بشمال سوريا لا يزال قائما.


وحذر من أن الفرار المحتمل للإرهابيين من شأنه أن يؤدي إلى تدهور كبير للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

 


المصدر: RT