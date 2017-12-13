الدفاع الروسية: التحالف كان يركز على مواجهة الجيش السوري وقصف مواقعه وأحياناً بشكل مباشر

أفادت الدفاع الروسية بأن التحالف الدولي بقيادة واشنطن وخلال 3 سنوات من وجوده حقق مؤخراً “النتيجة الأولى” في حربه ضد (داعش) وهي تدمير الرقة وسكانها بالقصف العنيف.





وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن التحالف الدولي خلال 3 سنوات من وجوده تمكن أخيراً من تحقيق “النتيجة” الأولى في القتال ضد تنظيم (داعش) وهي تدمير مدينة الرقة بالكامل وقتل عدد كبير من سكانها المدنيين.





وفي وقت سابق أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن دهشته لأن روسيا “نسبت لنفسها” الانتصار على هذه الجماعة الإرهابية في سوريا. وقال إن الجيش الروسي جاء “بتأخير معين” لمساعدة قوات الرئيس السوري وحقق في نهاية المطاف تحرير دير الزور.





وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قناة “بي بي سي” التلفزيونية البريطانية، أكدت قبل فترة أن (التحالف) نفسه سمح لمسلحي (داعش) بمغادرة مدينة الرقة بحرية والانضمام إلى مسلحين آخرين من التنظيم بالقرب من دير الزور.





وأضافت الوزارة “لذلك، إذا كان هناك أي دور إيجابي” للائتلاف الدولي “في هزيمة التنظيم في سوريا، فهو يكمن حصراً فقط في أنه لم يتمكن من تدمير بقية المدن السورية بقصفه العشوائي العنيف.



