الدفاع الروسية: الانتصار على الإرهاب في سورية منع تمدده إلى المنطقة وروسيا

جاء ذلك خلال لقاء فومين اليوم سفيرة فرنسا في موسكو سيلفا اجنس بيرمان حيث أطلعها على تقييم روسيا للوضع في سورية ومبادرة عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي وفق ما أعلن مسوول في وزارة الدفاع الروسية.

يشار إلى أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الاعمال القتالية فى سورية وهي روسيا وايران وتركيا كانت اتفقت خلال اجتماع استانا 8 الذي عقد يومي الـ 21 و الـ 22 من الشهر الجارى على التعاون بشكل وثيق للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يومي الـ 29 و الـ 30 من كانون الثاني المقبل بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري.

من جهتها قالت دائرة الاعلام والاتصالات بالوزارة الروسية في بيان لها: إن “فومين وبيرمان تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول العلاقات بين حلف الناتو وروسيا اضافة الى آفاق التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع في البلدين”.

في سياق متصل أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال أن محاربة الإرهابيين في سورية والانتصار عليهم بمشاركة القوات المسلحة الروسية منعا من تمددهم إلى المنطقة والمدن الروسية.

وأوضح غيراسيموف في مقابلة مع صحيفة “كراسنايا زفيزدا” الروسية أن الحرب على الإرهاب في سورية منعت من توسعه وانتشاره إلى داخل روسيا أو حدودها وقال “كان من شأن تنظيم داعش الإرهابي أن يزيد من انتشاره بزخم إلى البلدان المجاورة وقد التحق به الآلاف من مواطنينا… وكان علينا أن نواجه هذه القوة على أراضينا لاحقا وربما في القوقاز وفي آسيا الوسطى وفي منطقة الفولغا ما كان سيرتب علينا مواجهة مشاكل أكبر بكثير لذا قصمنا ظهر داعش على الأراضي السورية وقامت قواتنا المسلحة عمليا بهزيمة العدو على مسافات بعيدة عن حدودنا”.

دد غيراسيموف التأكيد على أن عددا من متزعمى تنظيم داعش الإرهابى تلقوا تدريبات من قبل مدربين من عدد من بلدان الشرق الأوسط والغرب مشيرا إلى أنه تم القضاء على أكثر من 60 ألف إرهابي في سورية منذ بداية العملية العسكرية الروسية لمحاربة الإرهاب موضحا أن القوات الجوية الروسية وجهت ضربات للإرهابيين وأماكن تجمعاتهم وبنيتهم التحتية بشدة الأمر الذي أدى إلى قصم ظهر الإرهاب في سورية.

ولفت غيراسيموف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على اطلاع مستمر على تنفيذ المهام والواجبات في محاربة الإرهابيين وكان على دراية بكل دينامية العمليات القتالية وكان يقدم التوجيهات اللاحقة على كل مسارات العملية العسكرية.

وكانت القوات الجوية الروسية بدأت في الثلاثين من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري فى محاربة الإرهاب.