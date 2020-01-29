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الدفاع الروسية: أمريكا تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى سورية

شددت وزارة الدفاع الروسية على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل عودة الحياة الطبيعية إلى سورية، نتيجة العقوبات التي تفرضها على البلاد ومنعها لوصول المساعدات الإنسانية إليها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان اليوم الأربعاء: “طوال فترة المواجهة التي تخوضها روسيا في مكافحة الإرهاب الدولي في سورية لم يصدر بيان علني واحد من وزارة الخارجية الأمريكية لدعم هذه المعركة”، مشيراً إلى أن ممارسات الولايات المتحدة تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى سورية، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وعلّق كوناشينكوف على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول قلق واشنطن من الوضع في ريف إدلب شمال غرب سورية والعمليات الجارية هناك، قائلاً: “جميع تصريحات الخارجية الأمريكية حيال سورية، وقلقها المزعوم حيال حياة المدنيين ومعاناتهم، تتزامن مع إلحاق الهزيمة بالإرهابيين وتحرير المدنيين بعد طول انتظار”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على سورية الكثير من العقوبات الاقتصادية كقانون “قيصر” الذي أدى إلى أزمة اقتصادية في سورية، إلى جانب احتلالها لأغنى المناطق بالثروة النفطية السورية في شرق الفرات السوري.