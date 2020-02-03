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الدفاع التركية: مقتل 4 جنود أتراك في إدلب.

قُتل أربعة جنود أتراك وجرح تسعة آخرين أحدهم حالته خطيرة في قصف استهدف نقطة مراقبة تركية في ريف ادلب اليوم وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية. 


وقالت الوزارة إن "القوات التركية ردّت على الهجوم ودمرت أهدافاً في المحافظة"، مضيفة أن القوات السورية نفذّت القصف على الرغم من إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقاً.


وكانت مصادر ميدانية تحدثت عن استهداف نقطة المراقبة التركية بقذائف المدفعية في قرية الترنبة غرب سراقب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر النقطة، مع إشارتها إلى تواجد طيران مورحي تركي في أجواء المنطقة لإجلاء القتلى والجرحى.