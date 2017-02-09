الرئيس الأسد: الأوضاع في سورية تسير بالمنحى الذي ترغب فيه كل من سورية وروسيا
تصاعد الاشتباكات في غوطة دمشق الشرقية
مجلس الشعب «يعالج» وزارة الصحة
طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على مبنى سكني في القنيطرة
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيين اثنين خططا لتنفيذ عملية انتحارية
الجيش اللبناني يوقف إرهابيا في عرسال شرق لبنان
ميليشيات الغوطة ترفض «المصالحة» وتقع في كمين بعد محاولة تسلل فاشلة باتجاه إدارة المركبات
النص الكامل لمسوَّدة موسكو للدستور وملاحظات دمشق
معارك الشرق السوري أمام امتحان «التفاهمات الحذرة» في الباب
الجيش يقترب من تادف
النائب نبيل صالح: حضور المجلس في حياة الناس ضعيف ورئيسة المجلس ترى أن المشكلة في الآلية وليس في الأداء
اكتشاف مقابر جماعية في التل والقضاء يدعو ذوي المفقودين لمراجعة النيابة للتعرف عليهم
الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل ارهابيين باتجاه مواقعه من جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع
الرئيس الأسد: سياسة الدول الأوروبية في بداية الحرب قضت على دورها
تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية

الدفاع الأميركية: «داعش» استخدم مختبرات جامعة الموصل لإنتاج أسلحة كيميائية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن فحوصات أجرتها أكدت أن تنظيم «داعش» الإرهابي استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيميائية تحتوي على عنصر الخردل. وكانت القوات العراقية أعلنت منتصف الشهر الماضي تحرير جامعة الموصل من إرهابيي تنظيم «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس قوله: «إن فحص عينات أخذت من موقع الجامعة كشف أن مسلحي داعش استخدموا المختبرات الجامعية لإنتاج عنصر الخردل لاستخدامه لاحقا في إنتاج الأسلحة».
وأشار المتحدث إلى أن التنظيم الإرهابي «قد نقل أغلبية منشآت الإنتاج ويتم تشغيلها على الأرجح في مكان آخر».
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في أيار الماضي قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بتصنيع أسلحة كيميائية واستخدامها بالفعل في العراق وسورية، مشيرة إلى أن هذا التنظيم شن هجوماً قاتلاً بالغاز على مواقع للجيش السوري في مطار دير الزور في فترة سابقة كما أنه شن هجوماً بالأسلحة الكيميائية على بلدة تازة العراقية جنوب كركوك في آذار من العام الماضي أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 1500 شخص.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.