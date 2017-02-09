الدفاع الأميركية: «داعش» استخدم مختبرات جامعة الموصل لإنتاج أسلحة كيميائية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن فحوصات أجرتها أكدت أن تنظيم «داعش» الإرهابي استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيميائية تحتوي على عنصر الخردل. وكانت القوات العراقية أعلنت منتصف الشهر الماضي تحرير جامعة الموصل من إرهابيي تنظيم «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس قوله: «إن فحص عينات أخذت من موقع الجامعة كشف أن مسلحي داعش استخدموا المختبرات الجامعية لإنتاج عنصر الخردل لاستخدامه لاحقا في إنتاج الأسلحة».

وأشار المتحدث إلى أن التنظيم الإرهابي «قد نقل أغلبية منشآت الإنتاج ويتم تشغيلها على الأرجح في مكان آخر».

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في أيار الماضي قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بتصنيع أسلحة كيميائية واستخدامها بالفعل في العراق وسورية، مشيرة إلى أن هذا التنظيم شن هجوماً قاتلاً بالغاز على مواقع للجيش السوري في مطار دير الزور في فترة سابقة كما أنه شن هجوماً بالأسلحة الكيميائية على بلدة تازة العراقية جنوب كركوك في آذار من العام الماضي أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 1500 شخص.

وكالات